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رياضة

بتعليق ساخر من فوز الهلال على الرياض.. رونالدو يشعل مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
09-03-2024 | 01:00
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سخر قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من "طريقة" فوز الهلال على الرياض، في المرحلة الـ23 من الدوري السعودي.

وقلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1.

وسجل الهلال هدفين من ثلاثيته من ركلتي جزاء علما بأن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهدر ركلة ثالثة.

وعلق رونالدو على فيديو تم تداوله في موقع "إنستغرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للهلال، بوضع رموز تعبيرية "الضحك" في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار، ومساعدة التحكيم لـ"الزعيم" من أجل تحقيق الفوز.
وأثار تعليق رونالدو تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خاصة بين مشجعي نادي النصر.
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