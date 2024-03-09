بنزيما يتعرض لانتكاسة جديدة في السعودية

واصل سوء الطالع ملاحقة مهاجم نادي اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما بعدما تعرض لإصابة جديدة ستبعده لفترة أخرى عن مباريات الفريق المقبلة.



وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الجمعة، إن بنزيما تخلص من آلام بطن الساق، التي أزعجته طوال الفترة الماضية، وشارك في مران الفريق الأربعاء الماضي.

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وأضاف "لكن اللاعب عانى مساء أمس الخميس من ألم أسفل الظهر، مما منعه من المشاركة في التدريبات".



وأشار اتحاد جدة إلى أن بنزيما سيخضع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة.



وسيغيب بنزيما عن مواجهة الاتحاد ضد الأخدود المقررة في وقت لاحق اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي.