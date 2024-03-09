الأهلي يتوج بكأس مصر

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال المحاولات القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين. توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 للمرة الـ39 في تاريخه عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 2 - صفر في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية "موسم الرياض" وضمن فعالياته.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال المحاولات القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 84 عن طريق إمام عاشور.



ثم أضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت هذه هي أول مباراة نهائية للبطولة تقام خارج مصر.