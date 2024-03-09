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رياضة

معجزة أخرى تنافس ألونسو وليفركوزن في "البوندسليغا"

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:00
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نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً عن الدوري الألماني مؤكدة أن معجزة باير ليفركوزن مع المدرب تشابي ألونسو ليست الوحيدة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

قالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يحقق فيه باير ليفركوزن نتائج رائعة وفي طريقه للتتويج بلقب "البوندسليغا" لا يجب يتم إغفال ما يقدمه شتوتغارت.
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وأوضحت: "المدرب سيباستيان هونيس ينافس نظيره تشابي ألونسو على تقديم نموذج استثنائي من خلال تطوير نتائج فريقه بشكل مبهر في الدوري الألماني".
وأضافت: "اعتمد شتوتغارت بشدة على هونيس قبل ثماني مباريات متبقية في البطولة في الموسم الماضي، حيث كان وضعه أكثر من حرج، في القاع وعلى بعد خمس نقاط من الهبوط، ولكن في سباق نهائي فريد من نوعه، أضاف شتوتغارت 13 نقطة من آخر 24 نقطة بثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمة واحدة فقط، قبل أن يخوض مباراتين فاصلتين مع هامبورغ ويتجنب الهبوط من "البوندسليغا" بصورة إعجازية".
وتابعت: "استمر هونيس على مقاعد البدلاء في شتوتغارت وكان تأثيره، مثل تأثير تشابي ألونسو، هائلاً، إذ أنه الآن في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا (المركز الثالث برصيد 53 نقطة، أي 20 نقطة أكثر مما حققه الموسم الماضي بأكمله ما أسهم في اتخاذ إدارة النادي قرار تمديد عقده حتى 2027".
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