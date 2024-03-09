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أثنى يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، على بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي ستجمعهما بعد غد الأحد، والتي ربما تكون الأخيرة بينهما، ووصفه بأنه أفضل مدرب رآه في حياته.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن الثنائي تقاسم معارك قوية خلال العشر سنوات الأخيرة، البداية كانت في الدوري الألماني وبعدها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلتقيان في مباراة القمة على ملعب أنفيلد يوم الأحد.ومع إعلان كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، هناك احتمال أن يلتقي الفريقان في المراحل الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزيويتصدر ليفربول قمة جدول الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، قبل خوض هذا اللقاء، ويتفوق كلوب، بشكل بسيط، في سجل المباريات المباشرة أمام كلوب حيث جمعتهما 29 مباراة، حقق خلالها كلوب الفوز في 12 مباراة مقابل 11 انتصاراً لكلوبوقال كلوب: "غوارديولا هو أفضل مدرب في العالم. لدي حياة جيدة للغاية رغم أنني لست قريبا منه حتى".وأضاف: "لا أعلم كيف يمكنني الحكم على مدربين من السابق ولكن في عصري إنه مدرب مذهل. أرى التميز عندما أواجهه، وبالتأكيد غوارديولا كذلك".وأضاف: "لم أشعر بالإحباط أبدا، عرفت ما يقرب من ثلاثة آلاف لاعب كرة كانوا أفضل مني، ومازلت أحب الرياضة، الآخرون الذين كانوا، لم أعرفهم".وأردف: "قيل لي للتو إن لدي سجل إيجابي أمام غوارديولا.. لأكون صريحاً لا أعرف كيف حدث هذا".وبينما أثنى كلوب كثيراً على غوارديولا، اعترض على أي وصف سلبي على علاقة الثنائي، مؤكدا ان ما يربطهما هو التشابه وليس الاختلاف.وقال: " لا أشعر أنها عداوة، ولكني أتفهم لماذا تقولون هذا".وأضاف: "لا توجد عداوة. نحن متنافسان لأبعد حد، نحن نريد الفوز بمباريات كرة القدم، وكلانا محظوظ بوجود لاعبين جيدين للغاية في فرقنا".وأكد: "إذا التقينا في المستقبل ستكون مباراة تتسم بالاحترام. لم تكن لدينا فرصة لمقابلة بعضنا بعضاً كثيراً، ولكن بكل تأكيد سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".وأردف: "مباراة الأحد لا تتعلق بأنها ستكون فرصتي للتغلب عليه مرة أخيرة- هذا أمر غير مؤكد، ربما نلتقي مرة أخرى في كأس الاتحاد الإنكليزي. إنها مباراة كبيرة. مباريات مانشستر سيتي دائماً ما تكون كبيرة، وعلى الأرجح ستظل كذلك".