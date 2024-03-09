المدرب جاد الحاج يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى لعقد قرانه

دخل المدير الفني لمنتخب لبنان ونادي الحكمة جاد الحاج القفص الذهبي حيث عقد قرانه أمس الجمعة على اللاعبة ديما شاهين.



وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عقد القران.

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وبدت العروس بفستان أبيض ناعم.



وكان الثنائي عقدا خطوبتهما منذ أشهر.



وتحدّث الحاج في تصريح سابق عن كيفية تعارفهما، إذ كشف أنه وقع نظره على ديما للمرة الأولى حين كانت تلعب مع الدوري اللبناني لكرة السلة من الدرجة الأولى ضمن فريق Hoops للسيدات، بينما كان هو المدرب للفريق عينه لفئة الرجال، ومن بعدها انطلقت قصة حبهما التي تكللت بالارتباط الرسمي.



