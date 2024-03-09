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رياضة

بعد حصده لكأس مصر.. ما قيمة جائزة الأهلي؟

Lebanon 24
09-03-2024 | 01:40
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حقق الأهلي المصري رقما تاريخيا في عدد البطولات على المستوى العربي والإفريقي بعد أن حقق لقب كأس مصر بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت في السعودية ونجح في إحراز هدفين في أخر المباراة ليتوج باللقب رقم 39 في تاريخه.
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وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 84، و"90+4".

وأقيم نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض، وحصل الأهلي على 950 ألف دولار بعد هذا التتويج، فيما نال الزمالك 250 ألفا.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز في النسخة الماضية على حساب بيراميدز.

ويعتبر الأهلي المصري من بين الأندية الأكثر تحقيقا للبطولات على الإطلاق على مستوى العالم، وليس فقط داخل قارة إفريقيا، نظرا للتاريخ العريق والتتويجات المتعددة على مر العصور حيث يعد الأهلي المصري هو البطل القياسي لغالبية البطولات المحلية في مصر والقارية داخل إفريقيا.
ويسيطر النادي الأهلي على مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يمتلك 43 لقبًا، وأقرب ملاحقيه وغريمه التقليدي نادي الزمالك، لديه 14 لقبا، ولا يقل شغف الأهلي أبدًا نحو هذه البطولة تحديدا، التي يعتبرها جماهيره العريضة في كل مكان، أنها شيئا ثابتا في موسمهم.

كما يعد المارد الأحمر أيضاً صاحب الرقم القياسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا.

كما توج الأهلي بعدد كبير ومختلف من البطولات ومنها 14 لقب للسوبر المصري، وكأس السلطان حسين 7 مرات ودوري منطقة القاهرة 16 لقب، إضافة إلى السوبر الإفريقي 8 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية وعدد أخر من البطولات المختلفة ليكون صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات.
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