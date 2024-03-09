يونايتد يتغلب على إيفرتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنكليزي

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سجل برونو فرنانديز، وماركوس راشفورد، هدفين من ركلتي جزاء، ليمنحا مانشستر يونايتد الفوز 2-0 على إيفرتون، اليوم السبت، وهو أول فوز له في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال ثلاث مباريات، وهو ما سيعزز بلا شك جذوة آمال الفريق في نيل مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى.يظل مانشستر يونايتد في المركز السادس لكن برصيد 47 نقطة، واقترب من أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.ويملك توتنهام صاحب المركز الخامس، والذي يستضيف فيلا غداً الأحد، 50 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.ويحتل إيفرتون بقيادة شون دايك المركز 16 برصيد 25 نقطة، بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.وتم احتساب ركلتي الجزاء بسبب تدخلين أخرقين داخل المنطقة على أليخاندرو غارناتشو وكلاهما كانا عكس سير اللعب، وكان إيفرتون هو الفريق المهيمن لفترات طويلة ضد خط وسط يونايتد الذي كان يفقد الكرة بشكل متكرر.وسجل فرنانديز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ثم سلم قائد يونايتد الكرة إلى راشفورد ليسجل من الركلة الثانية في الدقيقة 36.وتردد راشفورد قبل أن يرسل الحارس جوردان بيكفورد في الاتجاه الخاطئ.