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رياضة

شرط قد يمنع هالاند من الإنتقال لريال مدريد.. ما هو؟

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:29
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يرتبط النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بالانتقال مستقبلا إلى صفوف ريال مدريد.

وكان هالاند قد زاد من ارتباطه بالملكي، عندما سُئل عن ريال مدريد، ليرد بأنه لا يعرف ما سيحدث في مستقبله.

وذكرت بعض التقارير أن هالاند إذا استجاب لضغط السيتي ووافق على تجديد عقده، ستحرص وكيلة أعماله رافاييلا  بيمينتا، على وضع بند جديد يستطيع ريال مدريد، التسلل من خلاله لحسم الصفقة.
 
وقالت صحيفة آس "لقد علمنا من مصادر مطلعة أن هالاند يمتلك 100% من حقوق صوره مع مانشستر سيتي".
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وأضافت "هذا الوضع محظور في ريال مدريد، وهو المصدر الرئيسي للجدل بين الميرنجي وكيليان مبابي أيضًا لإتمام الصفقة".

واختتمت "منذ عصر النجوم الكبار، يقسم ريال مدريد، حقوق الصور بنسبة 50-50 مع جميع لاعبيه، حتى في عهد كريستيانو رونالدو، لأن اللاعبين يستفيدون أيضًا من شهرة اللعب لأفضل فريق في التاريخ، مما يمنحهم عوائد اقتصادية أكبر".(موقع كورة)
 
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