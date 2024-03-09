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رياضة

ماكس فيرستابن يتوّج بطلاً لسباق جائزة السعودية الكبرى

Lebanon 24
09-03-2024 | 14:18
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فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات بجائزة السعودية الكبرى، ثاني محطات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم متفوقاً على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في الفريق الذي واصل هيمنته على البطولة.
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وحل بيريز في المركز الثاني بفارق 13.643 ثانية خلف فرستابن، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بفارق 18.639 ثانية. 

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي الذي يحققه فرستابن في سلسلة انتصارات بدأت في اليابان في أيلول الماضي والانتصار رقم 56 الذي يحققه في مسيرته.

وفي ظهوره الأول بالبطولة كأصغر سائق مبتدئ في فيراري بعمر 18 عاماً و305 أيام، حل البريطاني أوليفر بيرمان في المركز السابع واختير سائق اليوم.

وشارك بيرمان بديلاً للإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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