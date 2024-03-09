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سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ ثلاثية من الأهداف في فوز ساحق 8-1 على ماينتس، السبت، ليحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليقلص حامل اللقب الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى 7 نقاط، مؤقتا.وأصبح كين، المنضم لبايرن مطلع الموسم مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هوتسبير، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في 8 مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني.كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلا 30 هدفا حتى الآن.(سكاي نيوز عربية)