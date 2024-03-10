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رياضة
أرسنال يرتقي إلى صدارة الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
10-03-2024
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انتزع أرسنال فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-1 يوم السبت ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أرسنال في الدقيقة 19 عبر لاعب خط وسطه الإنجليزي الدولي ديكلان رايس، لكن برينتفورد أدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر الكونغولي يوان ويسا.
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وخطف أرسنال هدف الفوز في الدقيقة 85 بضربة رأس للمهاجم الألماني كاي هافيرتز.
وحقق أرسنال انتصاره الثامن تواليا في الدوري، ورفع رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة مؤقتا، قبل لقاء ليفربول الثاني مع 63 نقطة ومانشستر سيتي الثالث مع 62 نقطة المرتقب غدا الأحد في قمة المرحلة الـ28.
في المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الـ15.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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