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رياضة
قاديش يصدم أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
09-03-2024
|
16:00
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سقط فريق أتلتيكو مدريد بخسارة قاسية خارج أرضه أمام قاديش صفر-2 اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل اللاعب خوان ميغيل خمينيز لوبيز (24 و64) هدفي فوز أصحاب الأرض.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند 50 نقطة، محتلا المركز الرابع في الترتيب العام للدوري الإسباني.(عربي21)
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المصدر:
عربي 21
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