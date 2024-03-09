Advertisement

رياضة

قاديش يصدم أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1173350-638456214000303059.png
Doc-P-1173350-638456214000303059.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط فريق أتلتيكو مدريد بخسارة قاسية خارج أرضه أمام قاديش صفر-2 اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل اللاعب خوان ميغيل خمينيز لوبيز (24 و64) هدفي فوز أصحاب الأرض.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند 50 نقطة، محتلا المركز الرابع في الترتيب العام للدوري الإسباني.(عربي21)
Advertisement
 
المصدر: عربي 21
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-03-09
15:26 | 2024-03-09
14:18 | 2024-03-09
12:29 | 2024-03-09
10:34 | 2024-03-09
06:52 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24