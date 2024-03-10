رونالدو يوجه رسالة مثيرة لـ الأهلي بعد الفوز بكأس مصر أمام الزمالك

وجه المهاجم الدولي البرازيلي السابق "الظاهرة" رونالدو، رسالة تهنئة إلى نادي الأهلي، عقب فوزه بلقب كأس مصر على حساب غريمه الزمالك أمس الجمعة.

وتوج الأهلي بكأس مصر بفوزه على الزمالك بهدفين دون رد من توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 84، و"90+4".

ونشر رونالدو على حسابه في موقع "إنستغرام" صورا من تتويج الأهلي بالكأس، وكتب عليها "تهانينا" وأشار للحساب الرسمي لـ"المارد الأحمر".

وكان رونالدو شارك بجانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي، في تقديم مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

ودخل الثلاثي إلى أرض الملعب قبل صافرة بداية المباراة، حيث حمل مورينيو كأس مسابقة كأس مصر فيما كان رونالدو يرتدي قميص الأهلي وتوتي قميص الزمالك.

( روسيا اليوم)