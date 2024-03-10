خلال مؤتمر صحافيّ... لاعب كرة قدم يبكي ما الذي حصل معه؟

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سلّط لاعب مولودية الجزائر، جمال بلعمري، الضوء مجددا على ظاهرة شتم أمهات اللاعبين خلال مباريات الكرة المستديرة، وذلك ضمن لقاء له مع الصحافيين عقب مباراة فريقه أمام نادي شباب الزاوية.وبدا المدافع جمال بلعمري متأثرا في الندوة الصحافية التي تلت المباراة، في ملعب "مصطفى تشاكر" في البليدة، رغم حصول فريقه على بطاقة التأهل إلى الدور الثمن نهائي من كأس الجمهورية.وظهر المدافع الدولي يذرف الدموع معلّقاً على ما حدث له بالملعب، قائلاً: "أمر مؤسف أن تأتي إلى الملعب لتسمع من يشتم أمك، خاصة أن الناس ينظرون إلى رد فعل اللاعبين دون أي اكتراث".وأضاف: "لا نستحق كل ما نسمعه داخل الملاعب، فنحن في مجتمع يقدر قيمة الأم، وهنالك لاعبون فقدوا أمهاتهم ومنهم والدته مريضة".ليختم حديثه بتأثر شديد، قائلا: "لا أستطيع الحكم على الظاهرة وتحميل المسؤولية للجميع، أدعو لهم بالهداية، ونتمنى أن الظاهرة لا تتكرر في الملاعب مجددا". (العربية)