حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر.. هل سيشارك صلاح؟

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استبعد المدرب حسام حسن قائد منتخب مصر لكرة القدم نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح عن التشكيلة التي ستجري معسكراً في الإمارات اعتباراً من الأربعاء.ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الشهر الحالي.وجاء الاستبعاد بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.وشارك صلاح كبديل في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه، الخميس، أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".ومنذ إصابته في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية في كانون الثاني الماضي، خاض صلاح 47 دقيقة فقط مع ليفربول في 17 شباط ضد برنتفورد (4-1 في الدوري الممتاز) حين سجل هدفاً مع تمريرة حاسمة، قبل أن يغيب مجدداً حتى مباراة الخميس في "يوروبا ليغ".واستدعى حسام حسن عددا من الوجوه الجديدة مثل حارس الأهلي مصطفى شوبير ومهاجم المصري محمد الشامي ومهاجم مودرن فيوتشر أحمد عاطف، فيما عاد محمد عواد لقائمة المنتخب بعد غياب طويل.وخلت القائمة من الحارسين أحمد الشناوي (بيراميدز) ومحمد صبحي (الزمالك) اللذين كانا ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية. (روسيا اليوم)