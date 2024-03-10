برسالة وداع.. إنريكي يؤكد رحيل مبابي

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وأضاف المدرب الإسباني "مبابي لاعب جيد، وشخص أكثر من رائع، وحقا أتمنى له كامل التوفيق والنجاح".



وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 حزيران المقبل، وتنذر كل المؤشرات أنه بصدد الرحيل عن حديقة الأمراء بعد 7 سنوات بالقميص الباريسي. (كووورة) وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم فيديو "أتمنى التوفيق لمبابي في مستقبله".وأضاف المدرب الإسباني "مبابي لاعب جيد، وشخص أكثر من رائع، وحقا أتمنى له كامل التوفيق والنجاح".وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 حزيران المقبل، وتنذر كل المؤشرات أنه بصدد الرحيل عن حديقة الأمراء بعد 7 سنوات بالقميص الباريسي. (كووورة)

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، رحيل لاعبه كيليان مبابي، بنهاية الموسم الجاري، برسالة جديدة عقب التعادل 2-2 مع ريمس، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.