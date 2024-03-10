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رياضة

ريال مدريد يعزز صدارة "الليغا" برباعية في مرمى سيلتا فيغو

Lebanon 24
10-03-2024 | 16:18
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حقق ريال مدريد، فوزاً هاماً على حساب سيلتا فيغو (4-0) ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الاحد.

وبهذه النتيجة، واصل ريال مدريد، تربعه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 24 في المركز السابع عشر.
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