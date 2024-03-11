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رياضة
بغياب ميسي.. أول سقوط لإنتر ميامي في الدوري الأميركي
Lebanon 24
11-03-2024
|
02:15
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تلقى إنتر ميامي أول هزيمة في الدوري الأميركي هذا الموسم، وذلك بنتيجة 2-3 أمام مونتريال، في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
تقدم فرناندو ألافريز بهدف للضيوف في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل ليوناردو كامبانا في الدقيقة 71، ولم تمر سوى 4 دقائق حتى تمكن ماتياس كوكارو من وضع مونتريال في المقدمة من جديد.
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وسجل سونوسي إبراهيم الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 78، قبل أن يحرز جوردي ألبا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 80.
وخرج ميسي من قائمة المباراة التي احتضنها ملعب ملعب لوكهارت بسبب إصابة في الساق، بعدما تعرض لتدخل قوي في المباراة الماضية ضد ناشفيل في كأس أبطال الكونكاكاف.
وشارك سيرخيو بوسكيتس من مقاعد البدلاء في الدقيقة 66، قبل أن يدخل سواريز في الدقيقة 77، لكن دون أن يتمكنا من إعادة إنتر ميامي إلى المباراة.
بهذه النتيجة، احتفظ مونتريال بصدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة، بفارق الأهداف أمام مونتريال، الذي خاض مباراة أقل.
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