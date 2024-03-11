مشهد يخطف الأنفاس.. انهيار جليدي يضرب أحد المتزلجين

ضرب انهيار جليدي أحد المتزلجين، الأحد، على أراضي منتجع قرية بريسكوفوي في جمهورية خاكاسيا شرق روسيا.



وسقط المتزلج تحت الثلوج لكن لحسن الحظ تم إنقاذه على الفور بفضل تواجد عدد من المتزلجين الذين سارعوا للمكان وتمكنوا من إخراجه سريعا.

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وكتبت مجموعة من المتزلجين عبر حسابهم على منصة "VK": "تم إنقاذ الشخص، لم نكن في حيرة من أمرنا، كان هناك عمل جماعي ومعدات للانهيار الجليدي".



وذكر المتزلجون أن الثلوج في الجبال خلال فصل الربيع تكون كثيفة وغير مستقرة.



في بداية ديسمبر 2023، توفي سائحان في بريسكوفوي، ولم تتمكن وقتها مجموعات الإنقاذ من الخروج من التايغا بسبب سوء الأحوال الجوية.