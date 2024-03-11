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رياضة

نار مبابي تحرق شقيقه في باريس

Lebanon 24
11-03-2024 | 05:02
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سلطت صحيفة "ليكيب" الضوء على غياب لاعب الوسط إيثان مبابي الشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي عن خيارات المدرب لويس إنريكي منذ مباراة ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يبقى الشد والجذب مستمرا بين نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي، بسبب إصرار اللاعب على الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.
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وتساءلت الصحيفة الفرنسية: "هل اختفاء إيثان مبابي من قائمة باريس لا يرتبط بإعلان مبابي مغادرة باريس في نهاية تعاقده؟".

وكشفت الصحيفة أيضا أن إنريكي داعب إيثان مبابي بعد إعلان شقيقه الأكبر قرار الرحيل، وسأله بسخرية "هل ستلحق بكيليان؟"، ليرد اللاعب الواعد: "أنا ناشئ باريسي ومستقبلي هنا في العاصمة الفرنسية".
وأشارت "ليكيب" إلى أن توقيع عقد احترافي مع إيثان مبابي بات مشروطا، وقال مصدر بالنادي: "كنا قريبين للغاية من التوقيع ويبدو حاليا أننا بعيدون تماما عن هذه الخطوة".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس تبرر اختفاء إيثان مبابي بسبب قوة المنافسين في خط الوسط مع عودة عدد من اللاعبين المصابين.

ولكن "ليكيب" أشارت إلى أن هذا المبرر يتعارض مع وجود اللاعب الواعد سيني مايولو في قائمة مباريات باريس بالفترة الأخيرة.

وختمت تقريرها بأن إيثان مبابي البالغ 17 عاما كان يستخدم كورقة في عملية لا يرتبط بها بشكل مباشر.

ويتدرب إيثان مع الفريق الأول منذ بداية الموسم الجاري وشارك في 3 مباريات بإجمالي 40 دقيقة.
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