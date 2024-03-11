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رياضة

"ربنا نجاني من الموت".. نجاة لاعب شهير من حادث مروع (صورة)

Lebanon 24
11-03-2024 | 05:39
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نجا اللاعب ماجد هاني، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، والمعار حاليا لصفوف فريق "بلدية المحلة"، من الموت، إثر حادث سير مروع.

فقد نشر لاعب الزمالك صورة لسيارته أثناء عودته على طريق فايد بالإسماعيلية، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء الحادث المريع الذي تعرض له.
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ربنا نجاني من الموت
فيما علق قائلا: "الحمد لله يا رب على كل حاجة.. ربنا نجاني من الموت".

وكان الزمالك قد أعار اللاعب المصري الشهير في بداية الموسم الحالي إلى فريق بلدية المحلة من أجل المشاركة في المباريات واكتساب الخبرات اللازمة في الدوري قبل العودة إلى الزمالك، في ظل رفض المدير الفني للفريق وقتها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استمرار اللاعب وتفضيل إعاراته.

ويقدم هاني موسما مميزا مع فريق المحلة تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف حتى الآن.(العربية)


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