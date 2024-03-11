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رياضة

بيلينغهام لنجم ريال مدريد: أنت ترهقني

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:12
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وجه الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، رسالة إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي.
 
جاء ذلك عقب الفوز بنتيجة 4-0 على سيلتا فيجو، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.
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ونشر فيدي فالفيردي، على حسابه بشبكة إنستغرام، صورة له من المباراة، وعلق بيلينغهام عليها قائلا "أنت ترهقني من خلال المشاهدة فقط".

ويشير بيلينغهام إلى كثرة ركض فالفيردي في المستطيل الأخضر خلال المباريات. (كووورة) 

 
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