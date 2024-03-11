ليفربول يحدد السعر لبيع صلاح.. كم بلغ؟

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ويدرك ليفربول أن المغريات المالية المقدمة لمحمد صلاح، ستكون عائقا كبيرا أمام مسألة تجديد عقده مع الفريق الإنكليزي.



ونوه الموقع أن "ليفربول يفكر في كيفية تحقيق استفادة مالية من وراء بيع صلاح، خشية رحيله بالمجان في صيف 2025". وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول لن يقبل بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن صلاح.ويدرك ليفربول أن المغريات المالية المقدمة لمحمد صلاح، ستكون عائقا كبيرا أمام مسألة تجديد عقده مع الفريق الإنكليزي.ونوه الموقع أن "ليفربول يفكر في كيفية تحقيق استفادة مالية من وراء بيع صلاح، خشية رحيله بالمجان في صيف 2025".



وينتهي تعاقد صلاح في قلعة أنفيلد خلال حزيران 2025، وسط أنباء متزايدة حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل. (كووورة)

قال تقرير صحفي، اليوم الإثنين، إن نادي ليفربول حدد سعر بيع نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.