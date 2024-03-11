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رياضة

نادي ليتشي الإيطالي يقيل مدربه بعد نطحه لأحد اللاعبين

Lebanon 24
11-03-2024 | 13:40
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أعلن نادي ليتشي الإيطالي، الاثنين، إقالة مدربه روبرتو دافيرسا، إثر قيامه بتوجيه ضربة رأس (نطحة) للفرنسي توماس هنري لاعب هيلاس فيرونا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، الأحد، في الدوري الإيطالي.

 وأصدر النادي الإيطالي بيانا رسميا، جاء فيه: "بعد الأحداث التي وقعت في نهاية مباراة ليتشي وهيلاس فيرونا، يعلن النادي إعفاء روبرتو دافيرسا من مهامه، شكرا للمدرب وطاقمه على العمل الذي قاموا به".

 المباراة أقيمت على ملعب "إيتوري جياردينيرو" معقل ليتشي في الجولة 28 من المسابقة، وانتهت بفوز فيرونا بهدف مقابل لا شيء، وشهدت شجارا بين لاعبي ومدربي الفريقين.

 وكشفت عدسات المصورين أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت مشاحنات بين الكرواتي مارين بونجراتشيتش لاعب ليتشي، والفرنسي توماس هنري لاعب فيرونا.

 وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للثنائي لكنهما استمرا في شجارهما بعد ثوان، قبل أن يسوء الوضع مع صافرة نهاية المباراة.

 وظهر دافيرسا عقب المباراة وهو يسير نحو لاعب فيرونا ووجه له ضربة بالرأس ليسقط الأخير على أرض الملعب لفترة بسيطة، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب والمدرب معا.

( الأناضول)
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