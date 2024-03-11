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رياضة
تشلسي يتخطّى نيوكاسل
Lebanon 24
11-03-2024
|
20:30
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خفّف تشلسي بعض الضغوط عن مدربه ماوريسيو بوكيتينو، بفوزه 3-2 على ضيفه نيوكاسل يونايتد الذي يحتل مثله مركزاً في منتصف جدول الترتيبب الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين، إذ صنع كول بالمر أفضل لاعب في تشلسي هذا الموسم هدفاً وسجّل هدفاً آخر.
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وحول السنغالي نيكولا جاكسون مهاجم تشلسي تسديدة بالمر في مرمى الحارس مارتن دوبرافكا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل نيوكاسل في الدقيقة 43 عبر ألكسندر إيساك.
واستعاد تشلسي، الذي تعرض لانتقادات بعد التعادل 2-2 مع برنتفورد قبل 9 أيام، تقدّمه في الدقيقة 57 عندما سجل بالمر هداف الفريق هذا الموسم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وجعل البديل ميخايلو مودريك النتيجة 3-1 في الدقيقة 76 عندما توغّل اللاعب الأوكراني بين دفاع نيوكاسل وراوغ الحارس دوبرافكا ليهز الشباك.
وأعطت تسديدة قوية من جاكوب ميرفي الأمل للفريق الزائر في الدقيقة 90 لكن تشلسي تماسك ليخرج منتصراً.
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