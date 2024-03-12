بركلات الترجيح.. العين يطيح بالنصر ويتأهل

تأهل العين الإماراتي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم الإثنين بعد تفوقه بركلات الترجيح على مستضيفه النصر السعودي 3-1، إثر تعادل الفريقين بمجموع مباراتي ربع النهائي الذهاب والإياب 4-4.

Advertisement

وانتهت مواجهة الإياب بين الفريقين بفوز النصر 4-3 بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية، وكان العين فاز على أرضه 1-0 في الذهابوسجل للنصر عبد الرحمن غريب 45+5 والثاني لاعب العين خالد عيسى بالخطأ في مرمى فريقه 51، والبرازيلي أليكس تيليس 73، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء 118.فيما سجل للعين المغربي سفيان رحيمي ثنائية 28 و45 وسلطان الشامسي 103.وتعرض لاعب النصر أيمن يحيى للطرد في الشوط الإضافي الأول 98.(بي إن سبورتس)