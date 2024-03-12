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رياضة
سقط خلال المباراة وفقد النطق.. لاعب مصري يواجه الموت وحالته لا تزال خطيرة!
Lebanon 24
12-03-2024
|
01:00
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سقط اللاعب المصري أحمد رفعت، نجم نادي فيوتشر المصري بشكل مفادئ وبدون التحام خلال مباراة في الدوري المصري مساء أمس الاثنين، في الدقيقة 91 من المباراة، وفقدانه النطق تماما.
ونقلت سيارة الإسعاف اللاعب إلى أقرب مستشفى من ملعب نادي الاتحاد في الإسكندرية، وإجراء فحوصات سريعة له، فيما ظل لاعبو الفريقين في حالة ذهول من الصدمة وأجهشوا في البكاء.
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إلى ذلك، كشف مصدر طبي أن اللاعب تعرض لأزمة قلبية وحالته غير مستقرة، مؤكدا أن الاستجابة للتنفس بطيئة بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي لإفاقته ومحاوله إنعاشه بالصدمات.
وأكد المصدر أنه سيجري نقل اللاعب لمستشفى متخصص في أمراض القلب لمتابعة حالته.(العربية)
المصدر:
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