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رياضة

أرتيتا يناشد الجماهير

Lebanon 24
12-03-2024 | 02:00
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رفض ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال فكرة استبعاد غابرييل مارتينيلي المصاب أمام بورتو في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الإمارات الثلاثاء رغم غياب المهاجم البرازيلي عن التدريب للإصابة.
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وغاب مارتينيلي عن فوز أرسنال 2-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد استبداله في الفوز 6-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم الاثنين الماضي لتعرضه لجرح في قدمه.

وعن أخبار الفريق قال أرتيتا أنّه "ليس هناك الكثير من التحديثات".

ويأمل أرسنال، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 1-0 في مباراة الذهاب بعدما سجل جالينو مهاجم بورتو هدفا رائعا في الوقت المحتسب بدل الضائع، في التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2010.

وقال أرتيتا "سيتعين علينا بالتأكيد تعديل بعض الأشياء لتحقيق المزيد مما فعلناه في بورتو.

وشدد المدرب الإسباني على أهمية المؤازرة الجماهيرية في المدرجات خلال المباراة، مضيفا أن الأجواء بين اللاعبين مثالية.

وقال "أعتقد أن التأثير الذي يمكن أن تحدثه الجماهير غداً لا يصدق. لا أعتقد أنهم يدركون ذلك.. نحتاج من الجماهير أن يلعبوا كل كرة معنا... إنها فرصة جميلة أن نعيش إحدى تلك الليالي.

وأضاف:" "الترابط بين اللاعبين أمر مذهل. إنه أمر طبيعي. يشعرون حقا ببعضهم البعض. عندما تتاح لهم الفرصة للقيام بشيء أفضل وإخراج شخص ما من المشاكل فإنهم على استعداد للقيام بذلك".(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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