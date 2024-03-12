عين تشافي على مباراة الموسم.. ودوري الثمانية

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قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إن مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام نابولي ستكون أكبر مواجهة للفريق هذا الموسم.وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 وأمام برشلونة غداً الثلاثاء فرصة لبلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2020 بعد فشله في تجاوز دور المجموعات في الموسمين الماضيين.وآخر مرة فاز فيها برشلونة بمباراة في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا كانت في الانتصار 3-1 على أرضه أمام نابولي في 2020.ومع احتلال النادي المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر، أصبح دوري الأبطال أولوية.وقال تشافي في مؤتمر صحفي "أهم مباراة في الموسم؟ نعم، إنها كذلك، ونحن جاهزون ومتحمسون.. مرت أربع سنوات منذ أن وصلنا إلى دور الثمانية وهذه هي الطريقة التي نرى بها الأمر. نريد التفوق على منافس، على الرغم من أنه لا يمر بأفضل فتراته حالياً فإنه فاز بالدوري الإيطالي عام 2023".ويبدو من المرجح أن تنتهي حملة دفاع برشلونة عن اللقب المحلي بالفشل بينما تبخرت آمال نابولي المحلية بالفعل إذ يحتل بطل الدوري الإيطالي المركز السابع في الترتيب وبفارق 31 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.وعانى برشلونة من الإصابات في الآونة الأخيرة، ومن بين الغائبين فرينكي دي يونج وبيدري، وأكد تشابي أن المهاجم فيران توريس، الذي غاب عن آخر سبع مباريات بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لا يزال غير جاهز للعودة.وقال "غياباتنا مهمة لكن علينا المنافسة. كنا أفضل هناك خارج الديار أمام نابولي وعلينا أن نكون أفضل هنا.(بي إن سبورتس)