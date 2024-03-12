توقفت عضلة قلبه وفقد النطق تماماً.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للاعب المعروف!

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كشف مصدر طبي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب المصري أحمد رفعت، الذي سقط في أرض الملعب خلال مباراة أمس الاثنين مع نادي الاتحاد السكندري، أنه جرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وهو في حالة خطرة داخل العناية المركزة.ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الأطباء قرروا عدم نقل اللاعب إلى أي مستشفى إلا بعد تحسن حالته واستقرارها، لافتين إلى أن الوعي عاد للاعب لكن بنسبة منخفضة، مؤكدين أنه من الصعب جدا طبيا نقله إلى أي مستشفى آخر لخطورة الأمر.وفوجئ المتابعون خلال مباراة فريقي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري العام المصري، بسقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر في الدقيقة 91 من المباراة، وبدون أي التحام وفقدانه النطق تماما.وهرع اللاعبون والطواقم الطبية سريعاً إلى اللاعب لمعرفة سبب سقوطه المفاجئ، فيما طالبت الجماهير المتابعة للقاء بإنهاء المباراة فورا، نقل اللاعب إلى المستشفى.وانتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت.من جانبه، أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يكشف من خلاله التطورات الأخيرة لـ حالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.وقال النادي في بيانه: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسؤولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".وتابع البيان:"عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة".وأكد البيان أن إدارة النادي تتابع الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لـ أحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.يذكر أن اللاعب أحمد رفعت من مواليد 20 حزيران 1993 ويلعب مع نادي فيوتشر و‌منتخب مصر في مركز الجناح وسبق وأن لعب بصفوف أندية إنبي والزمالك والمصري. (العربية)