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رياضة
قبل 10 جولات على نهاية الموسم.. ضربة موجعة تهدد مشوار مانشستر سيتي
Lebanon 24
12-03-2024
|
10:03
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تلقى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، عقب تعادله الأحد أمام ليفربول، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة قاسية.
وتمكن "الريدز" من خطف التعادل أمام السيتي، على استاد "أنفليد"، بعدما أحرز جون ستونز هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وأدرك أليكسيس ماك أليستير التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.
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في الجزائية التي تحصل عليها ليفربول، تعرض حارس السيتي البرازيلي إيدرسون مورايس للإصابة بعد تدخله على داروين نونيز، ورغم أنه حاول استكمال المباراة إلا أنه لم يتمكن وخرج في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، وشارك ستيفان أورتيغا بدلا منه.
ووفقا لـ"Manchester Evening News" فإنه يبدو أن غياب الحارس البرازيلي سيتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع تقريبا، ما يعني غيابه عن مباريات مهمة في البريميرليغ، على رأسها قمة الجولة الـ30 أمام أرسنال، متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن السيتي.
كذلك إن صدقت تلك المزاعم، سيغيب أمام أستون فيلا وكريستال بالاس ضمن الجولتين الـ31 والـ32 من الدوري الإنكليزي، بل وقد تصل صدمة غياب لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في التاسع أو العاشر من نيسان المقبل. (روسيا اليوم)
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