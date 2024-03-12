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رياضة

حارس مرمى النصر السعودي يرتكب خطأ فادحا ويعتذر

Lebanon 24
12-03-2024 | 16:00
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قدم حارس مرمى نادي النصر السعودي، راغد النجار اعتذاره إلى الجماهير، بعد أن ودع فريقه بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من الدور ربع النهائي، على يد العين الإماراتي.

 وخسر نادي النصر في عقر داره أمام فريق العين بركلات الترجيح (3-1)، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على ملعب "الأول باريك" في العاصمة الرياض، بعد التعادل بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (4-4).

 وتسبب النجار في تسجيل العين الهدف الثالث في مرماه نتيجة خطأ فادح ارتكبه بالدقيقة 103، عندما فشل الحارس في الإمساك بكرة عرضية من خارج منطقة الجزاء، لترتد من العارضة وتسقط أمام لاعب العين سلطان الشامسي الذي وضعها في الشباك بسهولة تامة.

وقال النجار في تصريحات لقناة "SSC"، عقب انتهاء المباراة: "في البداية كان هدفنا وجميع اللاعبين العودة إلى المباراة والتأهل، حيث كنا نرجع للمباراة بعد كل هدف يسجله الخصم".

وأوضح: "أشكر جماهير النصر التي حضرت المباراة، وكلمة الاعتذار ليست كافية لجماهيرنا لأنه يستحق أكثر من ذلك، خاصة اننا وعدناهم بهذه البطولة".

 وختم النجار: "كثيرا ما نتمنى أشياء ولكنها لا تحدث، وهو نصيب وقدر، وأعتذر بشدة على سوء الحظ الذي حصل في الهدف الثالث".

( روسيا اليوم)
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