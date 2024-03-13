Advertisement

رياضة

تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. من هم خصوم العرب؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1174395-638458734246487885.jpg
Doc-P-1174395-638458734246487885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرى سحبها امس، عن مواجهة سهلة لنادي الأهلي المصري، حامل اللقب والأكثر تتويجا باللقب القاري.

 وتأهل فريقان عربيان إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وهما الأهلي المصري، والترجي التونسي.

وأوقعت القرعة نادي الأهلي في مواجهة فريق سيمبا التنزاني، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بأقل عدد من الانتصارات (حقق فوزين فقط) ويتساوى مع يانغ إفريكانز التنزاني.

بينما سيلعب نادي الترجي ضد فريق أسيك ميموزا أبيدجان الإيفواري.

في ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2024:

 سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

 مازيمبي الكونغولي × بترو أتلتيكو الأنغولي

 الترجي التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري

 يانغ أفريكانز التنزاني × صن داونز الجنوب إفريقي

 نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024:

 المباراة الأولى: الفائز من (الترجي ضد أسيك ميموزا) × الفائز من (يانغ أفريكانز × صن داونز)

 المباراة الثانية: الفائز من (مازيمبي × بترو أتلتيكو ) × الفائز من (سيمبا × الأهلي).

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:48 | 2024-03-13
01:44 | 2024-03-13
20:30 | 2024-03-12
19:28 | 2024-03-12
16:00 | 2024-03-12
13:00 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24