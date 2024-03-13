تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. من هم خصوم العرب؟

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرى سحبها امس، عن مواجهة سهلة لنادي الأهلي المصري، حامل اللقب والأكثر تتويجا باللقب القاري.

وتأهل فريقان عربيان إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وهما الأهلي المصري، والترجي التونسي.

وأوقعت القرعة نادي الأهلي في مواجهة فريق سيمبا التنزاني، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بأقل عدد من الانتصارات (حقق فوزين فقط) ويتساوى مع يانغ إفريكانز التنزاني.

بينما سيلعب نادي الترجي ضد فريق أسيك ميموزا أبيدجان الإيفواري.

في ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2024:

سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي × بترو أتلتيكو الأنغولي

الترجي التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري

يانغ أفريكانز التنزاني × صن داونز الجنوب إفريقي

نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024:

المباراة الأولى: الفائز من (الترجي ضد أسيك ميموزا) × الفائز من (يانغ أفريكانز × صن داونز)

المباراة الثانية: الفائز من (مازيمبي × بترو أتلتيكو ) × الفائز من (سيمبا × الأهلي).

( روسيا اليوم)