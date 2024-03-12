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رياضة

برشلونة بلغ ربع نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
12-03-2024 | 19:28
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بلغ برشلونة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه نابولي 3-1 الثلاثاء على الملعب الأولمبي في مونتجويك في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.
وتمكّن الفريق الكاتالوني من تحقيق فوزه الأول في الأدوار الإقصائية بعد أربع مباريات تعادل في اثنين منها وخسر مثلهما، وذلك لأول مرة أيضا منذ فوزه على نابولي بالذات 3-1 في إياب ثمن النهائي ضمن موسم 2019-2020.
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وسجّل فيرمين لوبيز (15) والبرتغالي جواو كانسيلو (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (83) لبرشلونة، والكوسوفي أمير رحماني (30) لنابولي.

وبدأ برشلونة المباراة بالشابين الواعدين لامين جمال (16 عاما) وباو كوبارسي (17 عاما) ليصبح أول فريق يبدأ مباراة بلاعبَين أقل من 17 عاما في مباراة إقصائية ضمن دوري الأبطال، وفقا لأوبتا للإحصاءات.

وافتتح لوبيز التسجيل بسهولة بعدما وصلته تمريرة من البرازيلي رافينيا على الجهة اليسرى (15).

ولم يُهمل كانسيلو الضيوف سوى دقيقتين لاستيعاب التأخر بالنتيجة، فضربهم بالثاني بعدما تابع تسديدة من رافينيا ارتدت من القائم الأيسر، عقب تمريرة حصل عليها من جمال الذي قاد هجمة مرتدة (17).
وردّ نابولي عبر رحماني بهجمة منسّقة وصلت إلى ماتيو بوليتانو الذي مرّرها على الجهة اليمنى للأول مسددا على يمين الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (30).

وأنقذ حارس الفريق الكاتالوني مرماه من هدف ثان بعدما تصدّى ببراعة لرأسية من الظهير الأيمن المتقدم جيوفاني دي لورينتسو (35).

ودخل الضيوف الشوط الثاني بالضغط سريعا فحاول الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا التسجيل بتسديدة على مشارف المنطقة مرّت إلى جانب القائم الأيسر (47).

وحاول تشافي هيرنانديز أن يسيطر على وسط الملعب فأدخل سيرجي روبرتو وأوريول روميو (60) فيما أشرك فرانشيسكو كالزونا لاعب الوسط الدنماركي يسبر ليندستروم والظهير الأيسر الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا (64).

وتصدّى الحارس أليكس ميريت لتصويبة من ركلة حرة نفذها رافينيا وذهبت إلى ركنية (67) كادت أن تُثمر هدفا عبر جمال لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (68).

وحاول رافينيا مجددا بيد أن الحارس تصدى لتسديدته على الجهة اليسرى (77)، قبل أن يحاول جمال بدوره من اليمين بتسديدة جميلة مرّت إلى جانب القائم الأيمن (78).

وأهدر ليندستروم فرصة معادلة النتيجة برأسية قريبة من القائم الأيسر اكتفى تير شتيغن بمراقبتها (80).

وحسم ليفاندوفسكي فوز برشلونة بعد تبادل للكرة بين روبرتو والألماني إيلكاي غوندوغان، وصلت من البديل إلى ليفاندوفسكي الذي تابعها في المرمى (83).

وبحث جمال عن تسجيل هدفه الأوّل في المسابقة الأوروبية الأعرق بعد هجمة مرتدة بتسديدة أخيرة تصدّى لها الحارس (90+2).
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