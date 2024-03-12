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رياضة

أرسنال تأهّل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
12-03-2024 | 20:30
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تأهّل أرسنال الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-صفر) الثلاثاء على استاد الإمارات في شمال لندن.
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