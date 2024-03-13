الهلال يحسم "الكلاسيكو" السعودي برقم قياسي عالمي

أكد نادي الهلال علو كعبه على مضيفه اتحاد جدة، بفوزه عليه مجددا في "الكلاسيكو" السعودي (2-0)، الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وأحرز هدفي "الزعيم" كل من المدافع ياسر الشهراني والمهاجم البرازيلي مالكوم في الدقيقتين (61، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، ليحقق "الزعيم" انتصاره الثالث على التوالي على "النمور" والسادس في آخر سبع مباريات مقابل تعادل واحد.

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واصطاد نادي الهلال عصفورين بحجر واحد، أولا لأنه صعد إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد أن كان قد فاز على الاتحاد، ذهابا أيضا وبالنتيجة ذاتها بهدفين من دون رد.

وثانيا، واصل نادي الهلال "الزعيم" سلسلة انتصاراته محققا فوزه الـ28 على التوالي في جميع المسابقات، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في العالم، محطما الرقم القياسي المسجل باسم فريق نيو ساينت الويلزي الذي حققه منذ الموسم (2016-2017).