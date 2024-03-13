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رياضة
جديد حالة لاعب فيوتشر.. لم يسترد الوعي ويتنفس اصطناعيا
Lebanon 24
13-03-2024
|
02:48
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كشف إدارة المستشفى التي يعالج فيها لاعب فيوتشر المصري أحمد رفعت تفاصيل حالته الصحية.
وأكد المستشفى في بيان جديد صدر مساء الثلاثاء أن حالة اللاعب أفضل نسبيا ويجري الأطباء كافة الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف عضلة القلب مشيرةً إلى أن اللاعب حصل له اضطراب في ضربات القلب نتيجة عمل إنعاش رئوي له أكثر من مرة، ما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، ووضع اللاعب على أنبوب تنفس صناعي لضبط نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وحموضة الدم.
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وأعلن المستشفى أنه جرى وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم ومحفزة للقلب لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، مشيرة إلى أنه تبين من الأشعة عدم تضرر المخ فيما أظهرت أشعة الصدر وجود التهابات واحتقان نتيجة الإنعاش الرئوي.
وأوضح المستشفى أنه تم منح اللاعب أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين في الدم وكذلك ثاني أكسيد الكربون مع متابعة وظائف الكلى لقلة نقص البول الخارج منها لتأثرها بسبب الإنعاش الرئوي .
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