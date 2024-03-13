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رياضة

كونسيساو: أرتيتا أهان عائلتي

Lebanon 24
13-03-2024 | 08:30
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تهم مدرب بورتو سيرخيو كونسيساو نظيره من أرسنال ميكيل أرتيتا، بإهانة عائلته خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بين الفريقين، في استمرار لاتجاه مهاجمة كونسيساو المدرب المنافس بعد الخسارة.

وفاز أرسنال على بورتو بركلات الترجيح على ملعب الإمارات ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
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وتبادل المديران الحديث بعد المباراة، إذ بدا أن كونسيساو يوبخ أرتيتا، ويشير بإصبعه إلى الإسباني وهو يوضح وجهة نظره، ورد أرتيتا بهز رأسه بينما كان يبتعد.

وقال كونسيساو باللغة البرتغالية بعد المباراة: "خلال المباراة، استدار (أرتيتا) إلى مقاعد البدلاء وبالإسبانية - لا بد أن هذا شأن المدربين الإسبان لأنه نفس ما حدث مع (بيب) غوارديولا - أهان عائلتي... في النهاية أخبرته أن ينتبه لأن من أهانه لم يعد معنا، وأن يقلق بشأن تدريب فريقه، لأنه بسبب النزعة الفردية عليه التزام بتقديم المزيد والأفضل".
 
وعندما سئل عن حديثه مع كونسيساو خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال أرتيتا فقط: "لا تعليق" قبل مغادرة المنصة. (سكاي نيوز عربية) 
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