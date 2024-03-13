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رياضة
كيف حطم الهلال السعودي أرقام أعرق الأندية؟
Lebanon 24
13-03-2024
|
11:30
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بانتصاره ليلة الثلاثاء، حقق الهلال السعودي، إنجازا تاريخيا، كسر به أرقاما تاريخية لأندية عالمية عريقة، متمثلا بعدد الانتصارات المتتالية لناد في كرة القدم.
وحقق الهلال فوزه الثامن والعشرون على التوالي، في مباراته ضد نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 2-0 في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ما أكد تفوقه وقوته في المنافسات القارية.
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وبات الهلال أول ناد عبر التاريخ، يحقق 28 انتصارا متتاليا في المسابقات الرسمية.
على من تفوق الهلال؟
بتحقيقه الانتصار رقم 28 على التوالي، أصبح الهلال النادي الوحيد عالميا، الذي قد يصل إلى 30 انتصارا على التوالي، عبر تاريخ اللعبة.
وتفوق الهلال الثلاثاء على نادي "ذا نيو ساينتس" الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا في 2016، وكذلك نادي أياكس أمستردام العريق، الذي حقق 26 انتصارا متتاليا في 1972، وكذلك فريق أياكس عام 1955، الذي حقق 25 انتصارا.
كما تفوق الهلال على نسخة بايرن ميونيخ 2020، وريال مدريد 2014، ومانشستر سيتي 2021، الذين حققوا ما بين 21 و23 انتصارا متتاليا. (سكاي نيوز عربية)
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