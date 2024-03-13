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رياضة

أتلتيكو يطيح بإنتر ميلان ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
13-03-2024 | 19:51
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قلب أتلتيكو مدريد الإسباني الطاولة على ضيفه إنتر الإيطالي وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-2 (الوقتان الأصلي والاضافي 2-1).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر على أرضه في سان سيرو 1-0.
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وسجّل هدفي أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان (35) والبديل الهولندي ممفيس ديباي (87)، وهدف إنتر فيديريكو ديماركو (33).


وفي ركلات الترجيح، أهدر التشيلي أليكسيس سانشيز والهولندي ديفي كلاسن والقائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنتر وصيف المسابقة، في حين فشل ساوول نيغيس في ترجمة ركلته من جانب أتلتيكو.

وتألق غريزمان (32 عاما) والذي دفع به المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أساسيا في مباراته الأولى منذ عودته إلى الملاعب جراء تعرضه لالتواء في كاحله على ملعب سان سيرو في 20 فبراير الماضي خلال لقاء الذهاب، فغاب عن أربع مباريات لم يفز فيها "كولتشنيروس" سوى مرة يتيمة.

وبدوره، عاد المهاجم مارتينيز إلى تشكيلة "نيراتزوري" بعدما فضّل مدرّبه سيموني إنزاغي إراحته في الفوز على بولونيا 1-0 في الدوري.

وشكّل أتلتيكو خطورة على مرمى إنتر عن طريق البرازيلي صامويل دياش لينو الذي تقدم على الجهة اليسرى وسدّد كرة أبعدها الحارس السويسري يان سومر (5).

وردّ إنتر بمحاولتين للهولندي دنزل دمفريس فسدد كرة تصدى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك، قبل أن يتابعها بجانب المرمى (13).
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