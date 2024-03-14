حركة غير عادية في مواجهة إنتر وأتلتيكو مدريد.. صورة توثق ما فعله لاعب!

شهدت مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي التي جرت مساء الأربعاء، واقعة غريبة، حيث كاد الفرنسي ماركوس تورام نجم إنتر، أن يتسبب في إصابة قوية لستيفان سافيتش مدافع الأتلتيكو.

ونجح أتلتيكو مدريد في خطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصلت مواجهته أمام إنتر إلى ركلات الترجيح، مرورًا بالأشواط الإضافية.



وفي الدقيقة 100 من زمن المباراة، وأثناء تنفيذ أحد لاعبي إنتر رمية تماس، حدثت مبارزة بين تورام وسافيتش بالقرب من خط الوسط، إذ قام مهاجم إنتر بقرص مدافع أتلتيكو في الأعضاء التناسلية.

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