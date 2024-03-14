19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
"كلاسيكو" مُحتمل بين "برشلونة" و"ريال مدريد" في "الأبطال".. وهذا موعد القرعة
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
14-03-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حجزت 8 أندية، من بينها "برشلونة" الإسباني، مقاعدها بالفعل في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقد تأهلت أندية "بايرن ميونخ"، "باريس سان جيرمان"، "ريال مدريد"، "مانشستر سيتي"، "آرسنال"، "بوروسيا دورتموند"، و"أتليتكو مدريد" إلى ربع النهائي، بعد تخطيها في دور الـ16 عقبات "نابولي"، "لاتسيو"، "ريال سوسيداد"، "لايبزيغ"، "كوبنهاغن"، "بورتو"، و"إنتر" على الترتيب.
Advertisement
ما موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
وبعد إسدال الستار عن دور الـ 16، يترقّب عشّاق كرة القدم في العالم، موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والتي ستقام في مقرّ الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون بسويسرا، غداً الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بيروت، والثانية ظهراً بتوقيت السعودية. وستحدّد القرعة هذه، مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي.
نظام القرعة
لا توجد محدّدات لقرعة ربع نهائي الـ "تشامبيونز ليغ"، وستكون كل الاحتمالات مفتوحة أمام جميع الفرق المتأهلة لهذا الدور. وسيتم وضع كرات بأسماء كل الأندية الثمانية في نفس الوعاء، ويبدأ سحب الكرات تباعاً حتى تكتمل مواجهات ربع النهائي الأربع.
ولن تقتصر القرعة على الدور ربع النهائي ، بل ستقام أيضاً قرعة الدورين نصف النهائي والنهائي، وسيتعرف كل فريق إلى طريقه نحو اللقب.
"كلاسيكو" مُحتمل بين "برشلونة" و"ريال مدريد"
قد يشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، "صداماً نارياً" بين عملاقي الكرة الإسبانية "برشلونة" و"ريال مدريد"، لأول مرّة مُنذ غياب دام 13 عاماً، إذ كانت آخر مواجهة بينهما في نيسان لعام 2011 في الدور نصف النهائي، من المسابقة الأوروبية العريقة.
وبعد أن أكد "يويفا" أنّ القرعة ستكون مفتوحة، ويُمكن لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما بعضاً، فمن المحتمل وجود مباراة "كلاسيكو" بين الخصمين في ربع النهائي.
حضور خاص لـ "برشلونة" في ربع النهائي
وفقاً لما أوردته شبكة "تي إن تي سبورتس"، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن نصف عدد الفرق التي ستتنافس في ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، يديرها مدرّبون سبق لهم اللعب في "البرسا". ويتعلّق الأمر بكل من مدرّب "برشلونة" تشافي هيرنانديز، مدرّب "مانشستر سيتي" بيب غوارديولا، مدرّب "أرسنال" ميكيل أرتيتا"، ومدرّب "باريس سان جيرمان" لويس إنريكي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"قصف بيروت".. هذا ما جاء في تقرير إسرائيلي!
17:02 | 2024-03-13
13/03/2024 05:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
Lebanon 24
الموت يُؤلم "الليدي مادونا".. والدتها تفارق الحياة وهكذا نعتها!
14:07 | 2024-03-13
13/03/2024 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بري ونصرالله.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن بري ونصرالله.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي
15:00 | 2024-03-13
13/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد عن "حزب الله" يُقال في إسرائيل.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ جديد عن "حزب الله" يُقال في إسرائيل.. ما هو؟
13:00 | 2024-03-13
13/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة جديدة" لـ"حزب الله".. إكتشفوا آخر "تكتيك" له ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
"خطة جديدة" لـ"حزب الله".. إكتشفوا آخر "تكتيك" له ضدّ إسرائيل
12:00 | 2024-03-13
13/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
أيضاً في رياضة
04:54 | 2024-03-14
"اللاعب فقد عقله".. مبابي يقاضي مطعماً شهيراً والسبب؟
03:34 | 2024-03-14
توقف قلبه وفقد النطق.. مشروب يتنازله الجميع وراء سقوط لاعب فيوتشر وحالته الصعبة!
00:39 | 2024-03-14
حركة غير عادية في مواجهة إنتر وأتلتيكو مدريد.. صورة توثق ما فعله لاعب!
00:00 | 2024-03-14
"خليته يتكي".. تصريح البليهي عن حمدالله يثير تفاعلا
19:51 | 2024-03-13
أتلتيكو يطيح بإنتر ميلان ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
18:30 | 2024-03-13
دورتموند تأهّل لربع نهائي دوري الأبطال
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
14/03/2024 12:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
14/03/2024 12:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
14/03/2024 12:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24