Advertisement

وبعد إسدال الستار عن دور الـ 16، يترقّب عشّاق كرة القدم في العالم، موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والتي ستقام في مقرّ الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون بسويسرا، غداً الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بيروت، والثانية ظهراً بتوقيت السعودية. وستحدّد القرعة هذه، مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي.لا توجد محدّدات لقرعة ربع نهائي الـ "تشامبيونز ليغ"، وستكون كل الاحتمالات مفتوحة أمام جميع الفرق المتأهلة لهذا الدور. وسيتم وضع كرات بأسماء كل الأندية الثمانية في نفس الوعاء، ويبدأ سحب الكرات تباعاً حتى تكتمل مواجهات ربع النهائي الأربع.ولن تقتصر القرعة على الدور ربع النهائي ، بل ستقام أيضاً قرعة الدورين نصف النهائي والنهائي، وسيتعرف كل فريق إلى طريقه نحو اللقب.قد يشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، "صداماً نارياً" بين عملاقي الكرة الإسبانية "برشلونة" و"ريال مدريد"، لأول مرّة مُنذ غياب دام 13 عاماً، إذ كانت آخر مواجهة بينهما في نيسان لعام 2011 في الدور نصف النهائي، من المسابقة الأوروبية العريقة.وبعد أن أكد "يويفا" أنّ القرعة ستكون مفتوحة، ويُمكن لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما بعضاً، فمن المحتمل وجود مباراة "كلاسيكو" بين الخصمين في ربع النهائي.وفقاً لما أوردته شبكة "تي إن تي سبورتس"، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن نصف عدد الفرق التي ستتنافس في ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، يديرها مدرّبون سبق لهم اللعب في "البرسا". ويتعلّق الأمر بكل من مدرّب "برشلونة" تشافي هيرنانديز، مدرّب "مانشستر سيتي" بيب غوارديولا، مدرّب "أرسنال" ميكيل أرتيتا"، ومدرّب "باريس سان جيرمان" لويس إنريكي.