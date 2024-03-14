"اللاعب فقد عقله".. مبابي يقاضي مطعماً شهيراً والسبب؟

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قرر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، أحد المطاعم بسبب خبزة شطيرة كباب تحمل اسم اللاعب دون الحصول على موافقة مسبقة.ووفقاً لإذاعة "مونت كارلو"، فإن محمد هني مالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب، وأحد مشجعي مرسيليا قد تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء، وتمنحه مهلة أسبوع واحد لتغيير اسم إحدى الوجبات التي اشتهر بها مطعمه وتحمل اسم النجم المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، دون الحصول على موافقة.وشارك هني الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها: "السيد هني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة من طرفنا". ليردّ صاحب المطعم قائلا: "لم أعتقد أن لاعباً بهذا المستوى يفقد عقله ويجد الوقت لمهاجمتي من أجل شطيرة، ما فعلته فقط أنني سميت وجبة باسم اللاعب كما فعلت في عدة مرات".وجاء في شرح الوجبة التي أثارت غضب كيليان "خبز طازج ومستدير مثل رأس كيليان مبابي".وأضاف هني: "لم أسخر من مبابي قط، سميت وجبة فيما مضى باسم ديمتري باييت لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي، والحائز على كأس العالم 2018 إلى جانب مبابي ولم يشتك، لأنه يملك القيم التي يفتقدها مبابي". (العربية)