Advertisement

رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي الكونكاكاف

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1175062-638460269873063118.jpg
Doc-P-1175062-638460269873063118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز ضد ناشفيل 3-1 في مباراة الإياب ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة الكونكاكاف، وبذلك تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب "جويديس بارك" معقل ناشفيل الأميركي.
Advertisement

وعاد ميسي للمشاركة مع إنتر ميامي بشكل أساسي مرة أخرى بجوار زميله لويس سواريز بعد تعافيه من الإصابة بشكل نهائي.

وأثبت النجم الأرجنتيني علو كعبه سريعا، حيث أنه صنع الهدف الأول لسواريز بعد مرور 8 قائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يوقع ميسي على الهدف الثاني عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول بصناعة من زميله دييغو غوميز.
 
لكن ميسي لم يستطع الاستمرار طويلا بخروجه من أرض الملعب بسب الإصابة مرة أخرى عقب مرور 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. قبل أن يسجل روبيرت تايلور الهدف الثالث والقضاء على آمال ناشفيل في العودة في الدقيقة 63 بصناعة من النجم الأوروغوياني سواريز.
 
وجاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق سام سوريدج.

وبهذا الفوز، حجز إنتر ميامي مقعده في ربع نهائي بطولة الكونكاكاف لينتظر الفائز من مواجهة مونتيري ضد سينسيناتي لمواجهته في دور الثمانية. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2024-03-14
04:54 | 2024-03-14
03:34 | 2024-03-14
00:39 | 2024-03-14
00:00 | 2024-03-14
19:51 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24