ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي الكونكاكاف





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب "جويديس بارك" معقل ناشفيل الأميركي.

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وعاد ميسي للمشاركة مع إنتر ميامي بشكل أساسي مرة أخرى بجوار زميله لويس سواريز بعد تعافيه من الإصابة بشكل نهائي.



وأثبت النجم الأرجنتيني علو كعبه سريعا، حيث أنه صنع الهدف الأول لسواريز بعد مرور 8 قائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يوقع ميسي على الهدف الثاني عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول بصناعة من زميله دييغو غوميز. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز ضد ناشفيل 3-1 في مباراة الإياب ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة الكونكاكاف، وبذلك تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب "جويديس بارك" معقل ناشفيل الأميركي.وعاد ميسي للمشاركة مع إنتر ميامي بشكل أساسي مرة أخرى بجوار زميله لويس سواريز بعد تعافيه من الإصابة بشكل نهائي.وأثبت النجم الأرجنتيني علو كعبه سريعا، حيث أنه صنع الهدف الأول لسواريز بعد مرور 8 قائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يوقع ميسي على الهدف الثاني عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول بصناعة من زميله دييغو غوميز.

لكن ميسي لم يستطع الاستمرار طويلا بخروجه من أرض الملعب بسب الإصابة مرة أخرى عقب مرور 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. قبل أن يسجل روبيرت تايلور الهدف الثالث والقضاء على آمال ناشفيل في العودة في الدقيقة 63 بصناعة من النجم الأوروغوياني سواريز.

وجاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق سام سوريدج.



وبهذا الفوز، حجز إنتر ميامي مقعده في ربع نهائي بطولة الكونكاكاف لينتظر الفائز من مواجهة مونتيري ضد سينسيناتي لمواجهته في دور الثمانية. (روسيا اليوم)