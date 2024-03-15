"آكل لحوم البشر".. ما سر إطلاق هذا اللقب على الجزائري إسماعيل بن ناصر؟

عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب نادي ميلان الإيطالي، بعد موسم صعب عاشه مع الفريق، ليصنع الحدث ويخطف الأضواء.

وتعرض إسماعيل بن ناصر لإصابة خطيرة مع ميلان في مايو الماضي، وغاب بسببها عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وكان يواجه خطر خسارة مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية مؤخرا.

ولكن ت اللاعب الجزائري تمكن من استعادة لياقته وثقة مدربه ستيفانو بيولي، ليصبح من جديد عنصرا لا غنى عنه في تشكيلة "الروسونيري".

وأطلقت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، لقبا جديدا على إسماعيل بن ناصر، حيث وصفته وزميله الهولندي تيجاني رايندرز بـ"آكلي لحوم البشر" في وسط الميدان الدفاعي.

ويشير لقب "آكل لحوم البشر" إلى قدرة بن ناصر ورايندرز على استخلاص الكرة من الخصم ببراعة وشراسة، مما يجعلهما ثنائيا صعبا للغاية وعصياً على أي فريق.

وأوضحت الصحيفة بأن "بن ناصر على وجه التحديد، أظهر خلال الجولة الماضية من الدوري المحلي أمام إمبولي، مدى أهميته كلاعب أساسي في صفوف ميلان".

وساهم الدولي الجزائري في فوز فريقه ميلان على ضيفه إمبولي بهدف وحيد، مساء الأحد الماضي، في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

واستدلت "لا غازيتا ديلو سبورت" بأرقام إسماعيل بن ناصر، الذي لمس الكرة 119 مرة، مع إظهاره لدقة كبيرة في التمرير بنسبة نجاح بلغت 93%، دون نسيان مساهمته في اللعب بشكل مباشر نحو الهجوم، وقيامه بـ4 تمريرات في العمق لزملائه في الخط الأمامي.

( روسيا اليوم)