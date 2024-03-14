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رياضة

اعتزال دولي أم استراحة محارب؟.. محرز يتخذ قرارا بشأن منتخب الجزائر

Lebanon 24
14-03-2024 | 16:00
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الخميس، أن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أبلغ الاتحاد المحلي لكرة القدم بعدم رغبته في خوض المباراتين الوديتين المقبلتين للجزائر.

 ويخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين أمام كل من بوليفيا (22 أذار) وجنوب إفريقيا (26 أذار).

 وأوضحت "ليكيب" أن من المتوقع أن يغيب محرز عن القائمة الأولى لمدرب الجزائر الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

 وتابعت: "بعد إقصائه مرة أخرى في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا، يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يفكر في مستقبله الدولي".

وربطت الصحيفة الفرنسية هذا القرار المفاجئ بالانتقادات الكبيرة، التي وجهت لرياض، خلال "كان 2023".

 وكان لاعب الأهلي السعودي عاش نفس الوضع في حزيران 2022، بعد الإقصاء أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.

 وكان المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي دافع عن رياض محرز خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث قال: "لا أريد لأحد أن ينسى أحد ما يستطيع رياض فعله.. لا تقتلوه مبكرا".

( سكاي نيوز)
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