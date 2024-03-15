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رياضة
3 متهمين جدد في قضية "قبلة روبياليس".. من هم؟
Lebanon 24
15-03-2024
|
02:40
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تتواصل قضية القبلة التي وجهها لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق، إلى فم لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو بعد فوز إسبانيا بكأس العالم 2023. وما جد أمس الخميس، كان مطالبة قاضي التحقيق بإدراج 3 متهمين جدد من الكيان الكروي الإسباني، منهم اثنان لا يزالان في موضع المسؤولية.
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الثلاثي هم المدرب الإسباني الأسبق للمنتخب خورخي فيلدا، الذي تم توجيه العديد من الاتهامات له بسوء معاملة لاعبات "لا روخا"، إضافة إلى كل من ألبرت لوكي منسق المنتخب الإسباني للرجال، وروبين ريفيرا مدير التسويق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
والاسمان الأخيران تحديدًا لا يزالان يعملان في منصبيهما بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي طرد منه روبياليس لحين الفصل النهائي في مسار التحقيقات علمًا بأنه تعرض لإيقاف مشابه من "يويفا" و"فيفا".
يذكر أن آخر المستدعين للتحقيق كانت المدربة الحالية لمنتخب إسبانيا، مونتسي تومي، والتي أدلت بشهادتها أمام القاضي، وسط حالة من التمرد في صفوف "لا روخا" إثر استبعادها لهيرموسو، فيما قالت المدربة إنه يأتي "دعمًا لها" وليس رفضًا. (جول)
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