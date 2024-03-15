"برشلونة" لا يرغب بمواجهة هذا الفريق بدوري "الأبطال".. إليكم الأسباب

تتّجه الأنظار اليوم الجمعة، نحو مدينة نيون السويسرية، التي ستشهد الحدث الأبرز، وهو سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بيروت. كما ستشهد أيضاً سحب قرعتي الدور ذاته لمسابقتي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ودوري المؤتمر "كونفرنس ليغ".ط

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ومن المقرر أن تُجرى مواعيد مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي يومي التاسع والعاشر من نيسان المقبل، على أن تكون لقاءات الإياب بتاريخ السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته.

وقد ضمنت أندية، "مانشستر سيتي" حامل اللقب، "ريال مدريد" حامل الرقم القياسي في التتويج بالبطولة (14 مرة)، "برشلونة"، "بايرن ميونخ"، "أرسنال"، "باريس سان جيرمان"، "أتلتيكو مدريد"، و"بوروسيا دورتموند"، مقاعدها في ربع النهائي توالياً على حساب كل من، "كوبنهاغن"، "لايبزيغ"، "نابولي"، "لاتسيو"، "بورتو"، "ريال سوسييداد"، "إنتر ميلان" و"آيندهوفن".

هذه الفرق الثمانية، يخشى بعضها، ملاقاة "العمالقة" لاعتبارات عدّة، منها بسبب عدم الجاهزية القصوى في الوقت الراهن، أو حتى "عقدة" تاريخية من أرقام ومواجهات سابقة.

ويعدّ "برشلونة" الذي حجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرّة الأولى بعد 4 سنوات من المُعاناة، حيث فشل "البلوغرانا" في تخطي عقبة دور المجموعات في المواسم الماضية، من هذه الفرق، حيث "يأمل" أنْ تُجنّبه قرعة الدور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ملاقاة حامل اللقلب "المان سيتي"، وفقاً لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها مساء الخميس.

لماذا "يخاف" "برشلونة" من مواجهة "مانشستر سيتي"؟

الصحيفة نفسها، كشفت أنّ رغبة اللاعبين في تجنّب "مانشستر سيتي" تقف وراءها 3 أسباب وهي، الجودة التي يتمتع بها "مانشستر سيتي"، خاصة أنّ الفريق هو حامل اللقب في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. كما يعلم نجوم "برشلونة" مدى قوّة "كتيبة مانشستر سيتي" المتمثلة في إيرلينغ هالاند، غوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، فيل فودين، كيفين دي بروين، جاك غريليش.. وغيرهم، لذلك يرى نجوم "البلوغرانا" أنه من الأفضل تجنّب اللعب ضدهم.

سبب آخر كشف عنه أحد اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، لم يكشف عن هويته وفق الصحيفة، وهو استهزاء المدرّب تشافي هيرنانديز ببعض الصحفيين المُحيطين بالمدرّب الإسباني بيب غوارديولا، إذ يرغب نجوم "البرسا" في الابتعاد عن أيّ صراعات إعلامية في هذا الدور من البطولة.