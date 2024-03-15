Advertisement

رياضة

مواجهات نارية.. إليكم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
15-03-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1175404-638461067011127499.jpg
Doc-P-1175404-638461067011127499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وصدامات كبرى في دور الـ8 من المسابقة الأوروبية.

ووصل إلى دور ربع النهائي، 3 فرق إسبانية، ثنائي إنجليزي ومثله ألماني، بالإضافة إلى فريق واحد من فرنسا.
Advertisement

وعن مجموعة من الصدامات النارية، سيكون أولها بين أرسنال الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الماني، فيما تتجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني ونظيره الإنكليزي مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتجمع المواجهة الرابعة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.
 
كما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة المواجهات لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:

الفائز من مباراة (أتلتيكو مدريد X بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان X برشلونة).

الفائز من مباراة (أرسنال X بايرن ميونيخ) أمام الفائز من (ريال مدريد X مانشستر سيتي).
 
وستقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستكون مواجهات الذهاب يومي 9 و10 نيسان المقبل، والإياب يومي 16 و17 نيسان.

فيما سيقام نهائي البطولة على ملعب "ويمبلي" في لندن، يوم 1 حزيران المقبل. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:40 | 2024-03-15
11:06 | 2024-03-15
09:50 | 2024-03-15
06:37 | 2024-03-15
05:30 | 2024-03-15
03:47 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24